Разведка Великобритании рассказала, что основные оперативные усилия РФ - наступление на Северодонецкий котел на Донбассе, а ее Западная группа войск, вероятно, впервые за несколько недель немного продвинулась на харьковском направлении.

Также они напомнили, что 10 июня первый заместитель председателя Военно-промышленной комиссии России прогнозировал, что государственные расходы на оборону увеличатся на 600-700 миллиардов рублей, что может приблизиться к 20-процентному увеличению оборонного бюджета РФ

Однако, по мнению разведки, госфинансирование позволяет медленно мобилизовать военно-промышленную базу РФ для удовлетворения требований, предъявляемых к ней войной.

Военная отрасль может столкнуться с трудностями из-за последствий санкций и отсутствия опыта. А российское производство высококачественной оптики и передовой электроники, вероятно, остается проблемным и может подорвать ее усилия по замене оборудования, утраченного в Украине.

Фото: Twitter/Ministry of Defence

Война в Украине продолжается уже 111-й день. "Страна" следит за происходящим 14 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 110-го дня войны. Губернатор Луганщины Гайдай заявил, что уже 70% Северодонецка контролируется врагом. Россияне продолжали контрнаступательные действия на севере Харьковской области. По Прилукам в Черниговской области впервые был нанесен ракетный удар. Глава европейской дипломатии Боррель, призывавший ранее к победе над РФ военным путем, согласился с Макроном, что "нельзя унижать Россию".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала, почему украинские власти возмущены темпами поставок оружия Западом.