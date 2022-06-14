Американский Институт изучения войны в ночь на 14 июня опубликовал новые карты боевых действий в Украине. Сообщается, что российские силы вытеснили украинских защитников из центра Северодонецка и 13 июня разрушили оставшийся мост из города в Лисичанск, но по данным украинских официальных лиц, украинские силы не окружены в городе.

Об этом речь идет в сводке на сайте Института.

Пр данным экспертов организации, российские силы провели безуспешные наземные штурмы, пытаясь перерезать украинские наземные линии коммуникации в районе Попасной и Бахмута.

Также российские войска предприняли безуспешные наступательные операции к юго-востоку от Изюма и к северу от Славянска и, вероятно, создавая условия для штурма Северска и северо-западных украинских линий коммуникаций, ведущих в Лисичанск.

Российские силы, вероятно, ведут ограниченное наступление непосредственно к северо-востоку от Харькова, вероятно, пытаясь вытеснить украинские силы из зоны действия артиллерийского огня в российских тыловых районах, и добились определенных успехов.

Российские и украинские войска продолжают бои за Давыдов Брод на северо-западе Херсонской области, пишет Институт.

Война в Украине продолжается уже 111-й день. "Страна" следит за происходящим 14 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 110-го дня войны. Губернатор Луганщины Гайдай заявил, что уже 70% Северодонецка контролируется врагом. Россияне продолжали контрнаступательные действия на севере Харьковской области. По Прилукам в Черниговской области впервые был нанесен ракетный удар. Глава европейской дипломатии Боррель, призывавший ранее к победе над РФ военным путем, согласился с Макроном, что "нельзя унижать Россию".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала, почему украинские власти возмущены темпами поставок оружия Западом.