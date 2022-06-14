США и страны "Большой семерки" сейчас совместно работают новый пакет санкций против России, заявил старший заместитель помощника госсекретаря по европейским и евразийским делам Дерек Хоган.

Об этом Хоган заявил на выступлении в Wilson Center.

"Мы очень активно работаем над тем, как нам усилить наш санкционный пакет. Мы делаем это в тесной координации со странами-членами G7", - заявил Хоган.

Отвечая на вопрос о том, могут ли замороженные активы Банка России использоваться на нужды Украины, он заявил, что для этого необходимо устранить много юридических препятствий.

Война в Украине продолжается уже 111-й день. "Страна" подробно рассказывала о событиях вчерашнего дня.

Также мы подводили итоги 110-го дня войны. Губернатор Луганщины Гайдай заявил, что уже 70% Северодонецка контролируется врагом. Россияне продолжали контрнаступательные действия на севере Харьковской области. По Прилукам в Черниговской области впервые был нанесен ракетный удар. Глава европейской дипломатии Боррель, призывавший ранее к победе над РФ военным путем, согласился с Макроном, что "нельзя унижать Россию".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала, почему украинские власти возмущены темпами поставок оружия Западом.