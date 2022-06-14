Президент США Джо Байден не поменял своих планов относительно участия в президентских выборах 2024 года. Он по-прежнему намерен баллотироваться.

Об этом заявила на брифинге представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Президенту, как вы знаете, много раз задавали этот вопрос, и он на него ответил. Его ответ был довольно простым: да, он баллотируется на переизбрание", – сказала она.

На реплику о возрасте политика, которому на момент очередных выборов исполнится 82 года, Жан-Пьер ответила, что "не может быть политологом и говорить о промежуточных выборах или о чем-то подобном, включая 2024 год".

Затем Жан-Пьер еще раз подняла эту тему в своем Твиттере.

"Для ясности, как неоднократно заявлял президент, он планирует баллотироваться в 2024 году", - написала она.

Байден не раз заявлял, что хочет идти на второй срок. Например, он об этом говорил в декабре 2021 года.

Между тем на днях газета The New York Times написала, что Байдену не нужно баллотироваться в президенты в 2024 году. Эту позицию поддерживают представители Демократической партии. Причина, по которой они заняли такую позицию, - ценовой шок для американцев, с которым Белый дом пока не справляется.