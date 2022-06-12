Идеологически близкая к Демократической партии Соединенных Штатов газета The New York Times пишет о том, что Байдену не нужно баллотироваться в президенты в 2024 году.

Газета опросила несколько десятков функционеров из правящей партии, и все они высказались против переизбрания нынешнего президента на второй срок. Причина, по которой они заняли такую позицию, - ценовой шок для американцев, с которым Белый дом пока не справляется.

Кроме того, в ближайшие два года большинство в Палате представителей Конгресса скорее всего будут иметь республиканцы, которые могут дополнительно испортить Байдену рейтинг, проводя против него расследования.

NYT пишет, что слушания в Конгрессе по "делу Трампа" и штурма Капитолия напрямую связаны с тем, чтобы отвлечь американцев от инфляции и замедлить усиление негатива к Байдену.

К тому же Трамп имеет шансы победить на выборах-2024, если на них выдвинется Байден.

Ранее мы писали, что Белый дом и президент США Джо Байден, рейтинг которого обновил исторический минимум, в отчаянии из-за неспособности преодолеть волну вызовов, которые захлёстывают Америку. Среди них издание Politico упоминает глобальную инфляцию, растущие цены на топливо, российское вторжение в Украину, позицию Верховного суда о праве на аборты, законодательный тупик с правом на владение оружием, кризис детских смесей.

Кроме того, недавно президент США Джо Байден в связи с нарастающим энергетическим кризисом объявил режим чрезвычайной ситуации из-за возможного дефицита электрогенерирующих мощностей и продлил освобождение от пошлин импорт солнечных батарей из Азии.