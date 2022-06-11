Президент США Джо Байден заявил, что американцы платят "путинский налог" на топливо и продукты питания.

Заявление прозвучало в Лос-Анджелесе после публикации данных об инфляции за май. которая составила 8,6% в годовом исчислении и оказалась рекордной за более чем 40 лет.

"Мы никогда не видели ничего подобного налогу Путина сразу на еду и бензин", - заявил Байден, выступая с речью.

"Страна" подробно писала о данных по инфляции в США. Она достигла максимальных показателей с декабря 1981 года. Майский индекс потребительских цен Бюро трудовой статистики показал годовой рост на 8,6% в прошлом месяце по сравнению с 8,3% в апреле. Базовая инфляция, которая исключает более нестабильные расходы на продукты питания и газ, выросла на 6% по сравнению с предыдущим годом в мае - больше, чем ожидалось, на 5,9%.

Также мы сообщали, что в Украине годовая инфляция по итогам мая выросла до 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В течение мая цены выросли на 2,7% по сравнению с апрелем, а с начала года (то есть, с января по май) – на 13,9%. По данным Госстата, цены на продукты в Украине за май 2022 года выросли на 2,6%. Цены на спиртные напитки и табачные изделия подскочили за месяц на 3,9%, а на одежду и обувь - снизились на 0,2%.