В США по итогам мая годовая инфляция ускорилась, достигнув максимальных показателей с декабря 1981 года. Если в апреле она составляла 8,3%, то в мае была уже 8,6%.

Об этом говорят данные министерства труда страны.

Майский индекс потребительских цен Бюро трудовой статистики показал годовой рост на 8,6% в прошлом месяце по сравнению с 8,3% в апреле. Базовая инфляция, которая исключает более нестабильные расходы на продукты питания и газ, выросла на 6% по сравнению с предыдущим годом в мае - больше, чем ожидалось, на 5,9%.

Наибольший вклад в последний скачок инфляции внесли жилье, бензин и продукты питания. Цены на энергоносители выросли на 3,9% в месячном исчислении в мае, а на бензин - на 4,1%.

По сравнению с предыдущим годом в мае цены на энергоносители выросли на 34,6%, что является максимальным показателем с сентября 2005 года.

Продовольствие подорожало на 1,2% с апреля по май и на 10,1% по сравнению с предыдущим годом, что стало самым большим скачком с марта 1981 года.

Стоимость жилья выросла на 0,6% в мае по сравнению с предыдущим месяцем, что стало самым большим скачком с марта 2004 года. Эквивалентная арендная плата владельцев, составляющая индекс жилья, выросла в мае на 0,6%, что является рекордным показателем с августа 1990 года.

Между тем на днях Джо Байден предупредил, что быстрых решений для борьбы с высокими ценами на энергоносители и продукты питания нет, поэтому в ближайшее время они не подешевеют.

Глава Белого дома обвиняет в инфляции президента России Владимира Путина.