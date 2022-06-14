Во вторник, 14 июня, отделение подводного разминирования группы специальных пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда специального назначения обследовало прибрежные полосы с близлежащей водной акватории микрорайона Намыв города Николаева и обнаружили взрывоопасные предметы.

Об этом сообщает ГУ ГосЧС Украины в Николаевской области в Facebook.

Водолазы проверили 10 тысяч кв.м дна и обнаружили три кассетных элемента от реактивных систем залпового огня. Их изъяли из водоема.

Ведомство обращает внимание на то, что боеприпасы, скорее всего, прибило течением и вымыло ближе к берегу, а это подтверждает тот факт, что взрывоопасные предметы могут быть обнаружены в любом месте водоема.

"Уважаемые граждане, будьте крайне осторожны и не подвергайте себя опасности, пренебрегая советами специалистов!" – говорится в сообщении.

Напомним, россияне ударили из "Ураганов" по пригороду Николаева, в области из-за обстрелов разрушены жилые дома.

Как писала "Страна", война в Украине продолжается уже 111-й день. "Страна" следит за происходящим 14 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 110-го дня войны. Губернатор Луганщины Гайдай заявил, что уже 70% Северодонецка контролируется врагом. Россияне продолжали контрнаступательные действия на севере Харьковской области. По Прилукам в Черниговской области впервые был нанесен ракетный удар. Глава европейской дипломатии Боррель, призывавший ранее к победе над РФ военным путем, согласился с Макроном, что "нельзя унижать Россию".

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