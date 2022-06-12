Российские захватчики сегодня повредили 39 домов в небольшом селе Николаевка Донецкой области, это каждый третий дом.

Об этом сообщил в Telegram руководитель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко. Видео из Николаевки появилось на YouTube-канале Донецкой областной государственной администрации.

"Фактически, пострадал каждый третий дом. Разрушения, нанесенные российскими ракетами, значительные: два дома уничтожены полностью, 22 – остались без крыш, в остальных – выбиты окна и двери, треснули стены. В селе нет ни одного военного. Но оккупантов это не сдерживает: они точно знают, в кого целятся", - отметил руководитель ОВА.

Война в Украине продолжается уже 109-й день. "Страна" следит за происходящим 12 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 108-го дня войны. В этот день украинские войска продолжили оказывать сопротивление в Северодонецке. Губернатор Луганщины Сергей Гайдай заявил, что противник контролирует большую часть города. А Генштаб сообщал, что ВСУ противостоят штурму не только в промзоне Северодонецка, но и в районе Метелкино - восточной окраины города. Представители украинской власти проинформировали о существенных потерях в рядах ВСУ в ходе войны. На этом фоне бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что РФ "потерпела стратегическое поражение".

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