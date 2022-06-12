В посольстве США прокомментировали слова Байдена о том, что Зеленский не хотел слышать об угрозе войны
Ситуация с заявлением президента США Джо Байдена о реакции президента Украины Владимира Зеленского на предупреждения об угрозе войны не заслуживает того, чтобы быть новостью.
Об этом сказала посол США в Украине Бриджит Бринк в комментарии изданию "РБК-Украина".
"Это не заслуживает того, чтобы быть новостью. Россия пытается уничтожить украинскую нацию и ее культуру, Соединенные Штаты не останутся в стороне и не позволят этому произойти. Президент Зеленский и народ Украины вдохновили мир своей храбростью и стойкостью, показав миру, что Украина никогда не будет покорена Россией", - заявила дипломат.
Бринк добавила, что президент США "очень уважает" Владимира Зеленского за его лидерство, которое тот продемонстрировал в течение войны с Россией.
"Соединенные Штаты уже предоставили 5,3 миллиарда долларов помощи в сфере безопасности, в том числе 4,6 миллиарда долларов после того, как Россия начала полномасштабное вторжение в феврале, чтобы дать Украине возможность защитить себя, и вместе с нашими союзниками и партнерами мы будем продолжать поддерживать Украину", - пояснила посол США.
Ранее мы писали, что в Офисе президента ответили на слова Байдена о том, что Зеленский "не хотел слышать" предупреждения о войне.
Война в Украине продолжается уже 108-й день. "Страна" следит за происходящим 11 июня в обновляемом материале.
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