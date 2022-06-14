Мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал о ситуации в области за сутки. По его словам, враг вел обстрелы в нескольких районах. Под удар попали жилые дома.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, российские войска вчера утром обстреляли пригород Николаева из РСЗО "Ураган". Потерпевших нет.

В Баштанском районе вчера днем и сегодня утром обстреляли Широковскую громаду. Там поврежден жилой дом и два разрушены. К счастью, никто не пострадал.

В Ингульской громаде ночью был обстрел, предварительно, также без пострадавших. В Березнеговатской громаде продолжаются обстрелы, там информация о пострадавших уточняется.

Кроме того, под огнем вчера был Николаевский район - под удар попали Шевченково, Котлярево, Луч. Повреждено частное предприятие. Потерпевших нет.

В Первомайском и Вознесенском районах ночь прошла спокойно, добавил Сенкевич.

Напомним, Ким заявил, что РФ в ближайшие месяцы готовится перейти в наступление на Николаев и Запорожье.

Также сообщалось, что ВСУ провели воздушный бой с российским Су-35 под Николаевом.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 111-й день. "Страна" следит за происходящим 14 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 110-го дня войны. Губернатор Луганщины Гайдай заявил, что уже 70% Северодонецка контролируется врагом. Россияне продолжали контрнаступательные действия на севере Харьковской области. По Прилукам в Черниговской области впервые был нанесен ракетный удар. Глава европейской дипломатии Боррель, призывавший ранее к победе над РФ военным путем, согласился с Макроном, что "нельзя унижать Россию".

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