Глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что Россия готовится перейти в ближайшие месяцы в наступление на Николаев и Запорожье. При этом признаков такого наступления губернатор пока не видит.

Об этом Ким заявил в интервью Reuters.

"Но пока мы не видим ни перегруппировки, ни больших скоплений войск для атаки", - цитирует Кима Reuters.

Он добавил, что "ситуация может измениться очень быстро".

По словам Кима, для значительного прорыва на юге страны Украине потребуется больше живой силы - либо за счет высвобождения сил на востоке, либо путем дополнительной мобилизации.

Ким также рассказал, что американская артиллерия уже работает в его регионе, при этом он не стал говорить Reuters, о каких именно системах идет речь.

Напомним, ранее Ким заявил, что Николаев и область почти каждый день обстреливают из "Пионов".

Тем временем, война в Украине продолжается уже 106-й день. "Страна" следит за происходящим 9 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 105-го дня войны. Генштаб сообщал, что ВСУ сдерживают штурмовые действия россиян в Северодонецке, а также Тошковке и Устиновке. Губернатор Гайдай заявил, что трасса Лисичанск-Бахмут хоть и не захвачена, но пользоваться ей невозможно, поскольку она полностью простреливается. В Анкаре на уровне МИД России и Турции начался очередной этап переговоров о разблокировке портов для вывоза украинского зерна.

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