ВСУ вскоре смогут достичь паритета с армией РФ по уровню вооружения и перейти в контрнаступление.

Такое заявление сделал секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телемарафона.

"То, что сегодня происходит на фронте, - ситуация непростая, она сложная. Наши военные, как могут, равняют эту ситуацию, в прямом и переносном смысле этого слова. Но на сегодняшний день еще недостаточное количество пушек, недостаточное количество тяжелого оружия для того, чтобы мы сказали, что у нас уже есть паритет. Но будем считать, с учетом тех событий, что уже происходят сегодня, которые происходят в мире и будут происходить в ближайшее время, что мы сможем этот паритет достичь. Сможем перейти в контратаки, сможем перейти к отвоевыванию наших городов и сел", - сказал Данилов.

Отметим, что сегодня советник главы ОПУ Алексей Арестович остался недоволен обещанными поставками оружия после Рамштайна и заявил, что это "отодвигает наши наполеоновские планы по контрнаступлению на месяцок-другой, а то и все три".

Накануне американский генерал сообщил, какое оружие получит Украина от НАТО и в каком объеме.

Война в Украине продолжается уже 112-й день. "Страна" следит за происходящим 15 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 111-го дня войны. В Северодонецке продолжались обстрелы "Азота", где остаются 540-560 человек. Целью ударов РФ стали западные регионы - над Хмельницкой и Львовской областями сбили ракеты. В Украине накануне встречи министров обороны государств НАТО "Рамштайн-3" резко участились призывы к Западу дать больше оружия.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала, почему украинские власти возмущены темпами поставок оружия Западом.