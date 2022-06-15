Американский генерал сообщил, какое оружие получит Украина от НАТО и в каком объеме
Глава Объединенного комитета начальников штабов Милли сообщил, какое оружие получит Украина.
Об этом он сказал 15 июня на совместном брифинге с министром обороны США Ллойдом Остином по итогам третьей встречи в формате "Рамштайн".
По словам Милли, Украине передадут десять пусковых установок РСЗО от разных стран НАТО с боекомплектом из расчета 100 ракет на боевую машину.
Он рассказал, что США и их союзники обучили 60 украинских военнослужащих обращению с Himars и 420 – с гаубицами M777. Кроме того, идет подготовка в освоении бронетранспортеров и беспилотников.
Милли сказал, что международное сообщество предоставило Украине 97 000 противотанковых систем – "больше, чем танков в мире". Вероятно, имеются в виду "Джавелины" и прочие ПТУРСы.
Кроме того, по мнению Милли, Украина эффективнее использует артиллерию и лучше воюет тактически, чем Россия.
"Понятно, в России большее количество артиллерии, чем у Украины. Оценки разные: кто-то говорит 45 к одному, 20 к одному, 10 к одному. Но на самом деле никто не знает, какие точно цифры. Хотя действительно – в России больше, к сожалению. Но это не война цифр", – отметил Милли.
По его словам, россияне используют артиллерию просто, чтобы бесцельно покрывать огнем города: "Россия просто стреляет, чтобы стрелять – без достижения каких-либо военных целей".
Милли похвалил украинских артиллеристов в использовании гаубиц M777 и сказал, что ожидает таких же успехов в применении реактивной системы залпового огня Himars.
Также глава объединенного комитета начальников штабов ответил на критику о недостаточном количестве военной помощи, которую Запад предоставляет Киеву. Как он сказал, "в войне ни одна система вооружений никогда не является серебряной пулей и не влияет на чашу весов".
Милли добавил, что если украинские военные правильно используют оружие от США и союзников, то "они должны быть в состоянии поразить значительное количество целей".
Напомним, Остин на том же брифинге сказал, что Киев получит:
- 18 гаубиц 155-мм;
- 36 тысяч 155-мм снарядов;
- 18 тактических автомобилей для транспортировки гаубиц;
- дополнительные снаряды к РСЗО Himars;
- 4 автомобиля для ремонта техники;
- две системы береговой охраны с ракетами "Гарпун";
- тысячи защищенных радиостанций;
- тысячи оптических устройств, в том числе и ночного видения.
Также Остин сообщил, что Словакия предоставит Украине вертолеты Ми-17, а Канада, Польша и Нидерланды - артиллерию.
Ранее Джо Байден позвонил Владимиру Зеленскому и проинформировал о том, что США предоставляют Украине еще 1 миллиард долларов в качестве помощи в обеспечении безопасности.