По Сумской области за сутки выпустили минимум 60 снарядов из минометов, самоходной артиллерийской установки (САУ) и реактивных систем залпового огня (РСЗО).

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в своем Телеграм-канале.

В частности, по его данным, ночью 11 взрывов было зафиксировано в Зноб-Новгородской громаде. Огонь вели ночью из САУ и минометов. 21 прилет - из РСЗО и САУ по территории этой громады рано утром.

28 прилетов из РСЗО зафиксировано по Эсманской громаде. Повреждена гражданская инфраструктура, сообщил глава Сумской ОВА.

Напомним, утром в понедельник войска РФ более 30 раз ударили по Сумской области из минометов.

Также сообщалось, что враг атаковал Сумскую область при помощи беспилотников.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 111-й день. "Страна" следит за происходящим 14 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 110-го дня войны. Губернатор Луганщины Гайдай заявил, что уже 70% Северодонецка контролируется врагом. Россияне продолжали контрнаступательные действия на севере Харьковской области. По Прилукам в Черниговской области впервые был нанесен ракетный удар. Глава европейской дипломатии Боррель, призывавший ранее к победе над РФ военным путем, согласился с Макроном, что "нельзя унижать Россию".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала, почему украинские власти возмущены темпами поставок оружия Западом.