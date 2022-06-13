Российские военные атаковали Эсманскую громаду Сумской области. Утром в понедельник, 13 июня, враг три раза выстрелил из миномета, после чего было еще около 30 взрывов.

Об этом сообщил в Telegram глава областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

По его словам, огонь велся с территории России. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, информация уточняется.

Напомним, вчера Живицкий сообщал, что враг атаковал Сумскую область при помощи беспилотников.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 110-й день. "Страна" следит за происходящим 13 июня в обновляемом материале.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях вокруг Украины.