Российские войска обстреляли из минометов приграничный район Сумской области. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в своем Телеграм-канале.

Вчера вечером, 8 июня после 21:00 с территории России был минометный обстрел Шалыгинской громады, 14 взрывов. Ближе к 22:00 враг открыл артиллерийский огонь по этим же территориям.

Пострадавших и разрушений гражданской инфраструктуры нет.

Остальная часть ночи прошла спокойно.

Как писала "Страна", 7 июня войска РФ обстреляли город в Сумской области, пострадали минимум 6 домов, была повреждена ЛЭП.

Также мы писали о минометном обстреле Сумской и Черниговской областей 6 июня.

Тем временем война в Украине продолжается уже 106-й день. "Страна" следит за происходящим 9 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 105-го дня войны. Генштаб сообщал, что ВСУ сдерживают штурмовые действия россиян в Северодонецке, а также Тошковке и Устиновке. Губернатор Гайдай заявил, что трасса Лисичанск-Бахмут хоть и не захвачена, но пользоваться ей невозможно, поскольку она полностью простреливается. В Анкаре на уровне МИД России и Турции начался очередной этап переговоров о разблокировке портов для вывоза украинского зерна.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.