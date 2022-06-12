В субботу, 11 июня, российские военные атаковали один из регионов Сумской области при помощи беспилотников.

Об этом сообщил в Telegram глава областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

"После 13 часов на территорию Великописаревской громады враг сбросил две взрывчатки с беспилотника", - написал Живицкий.

По словам военного губернатора, россияне сразу начали артобстрел территории, на которую скинули взрывчатку. Всего было 12 атак.

Ранее мы писали, что приграничные районы Сумской области попали под минометный обстрел.

Война в Украине продолжается уже 108-й день. "Страна" следит за происходящим 11 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 107-го дня войны. Генштаб сообщил, что противник пытается установить полный контроль над Северодонецком и заблокировать украинские подразделения. Вероятно, речь идет о промзоне предприятия "Азот". Был поток новостей по оружию для Украины - в разных аспектах этого вопроса. В западных СМИ продолжаются публикации о том, что поддержка Украины на Западе обрастает трещинами.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.