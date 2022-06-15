Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что Украине срочно нужны значительные поставки вооружения.

Об этом он написал в своем Твиттере.

Чиновник отметил, что выразил Блинкену благодарность за уже предоставленную помощь. Кроме того, стороны скоординировали следующие шаги для усиления санкционного давления на Россию.

Между тем Джо Байден сегодня позвонил Владимиру Зеленскому и проинформировал о том, что США предоставляют Украине еще 1 миллиард долларов в качестве помощи в обеспечении безопасности.

А в Пентагоне рассказали, что входит в этот новый пакет помощи.

Война в Украине продолжается уже 112-й день. "Страна" следит за происходящим 15 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 111-го дня войны. В Северодонецке продолжались обстрелы "Азота", где остаются 540-560 человек. Целью ударов РФ стали западные регионы - над Хмельницкой и Львовской областями сбили ракеты. В Украине накануне встречи министров обороны государств НАТО "Рамштайн-3" резко участились призывы к Западу дать больше оружия.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала, почему украинские власти возмущены темпами поставок оружия Западом.