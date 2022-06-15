Владимир Зеленский опубликовал традиционное вечернее обращение.

Главные тезисы обращения президента следующие:

"С самого утра приоритет внешней политике. Причем сразу на двух жизненно важных направлениях: оборона и Европа"

"Только что закончил беседу с Борисом Джонсоном. Ключевые темы - оборонная поддержка и координация шагов накануне важных встреч в июне".

"По "Рамштайну-3" новости хорошие, ожидаем увеличения поддержки".

"Провел разговор с президентом США Байденом. Соединенные Штаты объявили о новом пакете помощи на миллиард долларов. Благодарен и за нее, и за лидерство в мобилизации поддержки всех партнеров. Обсудили с президентом Байденом также тактическую ситуацию на поле боя и то, как ускорить нашу победу. Готовимся к новым шагам".

"Днем был специальный саммит с лидерами Западных Балкан - в Киев приезжали премьер-министры Черногории и Албании, по видеосвязи участвовал премьер Северной Македонии. Украина получила весомую поддержку этими державами своего статуса кандидата в члены ЕС. Фактически сегодня мы настолько приблизились к этому статусу, как нельзя было и мечтать несколько лет назад".

"Россия усиливает газовое давление на Европу, обстрелы украинских позиций. Сегодня били по Николаеву, по общинам Днепропетровской области, по Харьковщине. Оборону на Донбассе мы держим".

Ранее "Страна" сообщала о разговоре Байдена с Зеленским.

Война в Украине продолжается уже 112-й день. "Страна" следит за происходящим 15 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 111-го дня войны. В Северодонецке продолжались обстрелы "Азота", где остаются 540-560 человек. Целью ударов РФ стали западные регионы - над Хмельницкой и Львовской областями сбили ракеты. В Украине накануне встречи министров обороны государств НАТО "Рамштайн-3" резко участились призывы к Западу дать больше оружия.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала, почему украинские власти возмущены темпами поставок оружия Западом.