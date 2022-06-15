Президент Владимир Зеленский в новом обращении попросил главкома Вооруженных сид Украины (ВСУ) Валерия Залужного обратить внимание на сообщения журналистов, что часть наших бойцов не имеет средств индивидуальной защиты.

"Доклады, которые я получаю, существенно отличаются от того, что обсуждается в обществе. Жду проверки логистики в армии, того, что поставляется и как распределяется. В зоне боевых действий всем должно хватать всего для защиты", - сказал Зеленский.

Ранее "Страна" подробно рассказывала, что еще сказал Зеленский в своем традиционном обращении.

Война в Украине продолжается уже 111-й день. "Страна" следит за происходящим 14 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 110-го дня войны. Губернатор Луганщины Гайдай заявил, что уже 70% Северодонецка контролируется врагом. Россияне продолжали контрнаступательные действия на севере Харьковской области. По Прилукам в Черниговской области впервые был нанесен ракетный удар. Глава европейской дипломатии Боррель, призывавший ранее к победе над РФ военным путем, согласился с Макроном, что "нельзя унижать Россию".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала, почему украинские власти возмущены темпами поставок оружия Западом.