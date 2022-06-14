Президент Украины Владимир Зеленский записал традиционное вечернее видеообращение во вторник, 14 июня.

Главное из заявлений президента:

Сегодня наша ПВО сбила часть ракет, направленные на наши города. Но не все. Удар был по Львовской и Тернопольской областям. Мы снова повторяем партнерам, что Украине нужно современное противоракетное оружие. У нас его нет в нужном количестве, и затягивание с поставками не может иметь оправдания. Говорил с премьером Канады о военной поддержке. Канада в ней лидер. Говорил с президентом Эквадора, поздравил с избранием страны в Совбез ООН, рассказал о ситуации на поле боя. Этот разговор - восстановление наших отношений с Южной Америкой. Попросил главкома ВСУ обратить внимание на сообщения СМИ о том, что часть наших бойцов не имеет средств индивидуальной защиты. Доклады, которые я получаю, существенно отличаются от того, что обсуждается в обществе. Жду проверки логистики в армии, того, что поставляется и как распределяется. В зоне боевых действий всем должно хватать всего для защиты. На Донбассе самые жестокие бои - в Северодонецке и городах рядом с ним. Потери болезненны, но надо держаться. Чем больше там потеряет противник, тем меньше у него будет сил на продолжение агрессии. Потому Донбасское направление - ключевое в определении того, кто будет доминировать в ближайшие недели. Болезненные потери есть и в Харьковской области, где российская армия пробует усиливать свои позиции. Поэтому борьба за полную безопасность для Харькова еще впереди. Продолжаем давить на противника на юге. Ключевая цель - освобождение Херсона, и к ней мы будем идти шаг за шагом.

Напомним, Зеленский ожидает от канцлера ФРГ Олафа Шольца военной поддержки и отказа от попыток "балансировать" между Украиной и РФ.

Также Зеленский призвал американских евреев помочь Украине с поставками оружия.

Тем временем война в Украине продолжается уже 111-й день. "Страна" следит за происходящим 14 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 110-го дня войны. Губернатор Луганщины Гайдай заявил, что уже 70% Северодонецка контролируется врагом. Россияне продолжали контрнаступательные действия на севере Харьковской области. По Прилукам в Черниговской области впервые был нанесен ракетный удар. Глава европейской дипломатии Боррель, призывавший ранее к победе над РФ военным путем, согласился с Макроном, что "нельзя унижать Россию".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала, почему украинские власти возмущены темпами поставок оружия Западом.