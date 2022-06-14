В Верховную Раду внесли проект обращения к президенту Украины Владимиру Зеленскому и Кабмину с просьбой начать с зарубежными партнерами-кредиторами переговоры о списании государственного и гарантированного государством внешнего долга Украины.

Соответствующий проект документа №7462 опубликован на сайте парламента.

Авторы обращения - Любовь Шпак, Дмитрий Разумков, Александр Бакумов, Георгий Мазурашу, Роман Бабий и Лариса Билозир.

Внешний долг составляет сейчас 1 662,69 млрд грн или 56,83 млрд долларов, до конца этого года необходимо выплатить $3,4 млрд, пишут авторы (около 100 млрд грн).

Цель, согласно пояснительной записке, "улучшение экономического положения Украины". Сэкономленные средства предлагается направить на "первоочередные нужды".

Напомним, Счетная палата в начале марта сообщала, что Украина инициирует обнуление внешнего долга из-за масштабных разрушений в результате войны с РФ.

Война в Украине продолжается уже 111-й день. "Страна" следит за происходящим 14 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 110-го дня войны. Губернатор Луганщины Гайдай заявил, что уже 70% Северодонецка контролируется врагом. Россияне продолжали контрнаступательные действия на севере Харьковской области. По Прилукам в Черниговской области впервые был нанесен ракетный удар. Глава европейской дипломатии Боррель, призывавший ранее к победе над РФ военным путем, согласился с Макроном, что "нельзя унижать Россию".

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