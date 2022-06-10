В Раде предложили не включать работу в военное время в пенсионный стаж, чтобы не уменьшать пенсии украинцев

В украинском парламенте появился законопроект, который предлагает не включать работу в период действия военного положения в пенсионный стаж, чтобы не уменьшать пенсии украинцев.

Одним из инициатором документа является депутат "Слуги народа" Галина Третьякова.

Сейчас у многих уменьшенные зарплаты, и это в конечном счете скажется на размере пенсии. Чтобы этого не происходило, депутаты предлагают принять проект изменений в закон "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" (№ 7453).

Проект изменений, в случае принятия, позволит не включать в расчет пенсий военный период.

Ранее мы писали, как перепишут бюджет Украины и куда пойдут деньги.

Также рассказывали, что НБУ сообщил об уменьшении зарплат украинцев до 50%.

Вместе с тем, как сообщалось, "Слуги народа" предлагали установить трудовую повинность для официально безработных.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 107-й день. "Страна" следит за происходящим 10 июня в обновляемом материале.

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