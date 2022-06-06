Работодатели Украины продолжают снижать зарплаты сотрудникам.

Об этом говорится в отчете аналитического центра кадрового портала GRC.

"Рынок труда прошел нулевую отметку полного падения, когда в начале войны не было ни новых вакансий, ни новых резюме", – говорится в сообщении.

По данным портала, снижение происходит почти во всех сферах, в том числе в востребованных – таких как сфера продаж, строители, транспорт и рабочий персонал.

Не падают доходы у высшего менеджмента, в сельском хозяйстве, медицине и фармацевтике, маркетинге, рекламе, PR и ИТ-сфере.

Ранее мы анализировали, как во время войны меняется ситуация на рынке труда и что происходит с зарплатами.

Также "Страна" подробно рассказывала, как отток беженцев в Европу бьет по рынку труда и экономике Украины.

Война в Украине продолжается уже 103-й день. "Страна" следит за происходящим 6 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 102-го дня войны. Утром ракетному обстрелу подвергся Киев, в "Укрзализныце" сообщили, что четыре ракеты ударили по Дарницкому вагоноремонтному заводу. Массированному обстрелу подверглась Николаевская область. Губернатор Луганской области Сергей Гайдай сообщил, что враг потерял примерно 20% территории Северодонецка. Также он рассказал, что Лисичанск частично заблокирован - трасса на Бахмут полностью простреливается россиянами.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.