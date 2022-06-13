На текущей неделе Верховная Рада не будет возвращать НДС и налоги на импорт, которые были отменили в начале войны.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

В то же время документ, по его данным, проголосуют до конца июня. То есть в июле он уже должен заработать.

Напомним, законопроект, в частности, отменяет нулевую растаможку иномарок, кроме машин для ВСУ. На что еще вернут ввозные пошлины - "Страна" разбиралась в отдельном материале.

Ранее сообщалось, что Кабмин предложил вернуть таможенные пошлины и НДС на импортные автомобили.

Кроме того, комитет Рады поддержал возврат пошлин и НДС на импорт уже с 1 июля.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 110-й день. "Страна" следит за происходящим 13 июня в обновляемом материале.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях вокруг Украины.