Советник главы ОПУ Алексей Арестович остался не в восторге от заявленных после встречи в Рамштайне объёмов и сроков военной помощи от Запада.

"Темпы, обещанные в "Рамштайне", меньше, чем мы рассчитывали. И самое неприятное - что эта помощь поступит только в августе, а это отодвигает наши наполеоновские планы по контрнаступлению", - сказал Арестович в интервью Фейгину.

По его словам, Украине будут переданы странами НАТО 18 РСЗО.

"Это дивизион, плюс еще примерно столько же другого типа. Этого достаточно, чтобы сделать очень неприятно россиянам, но все-таки далеко от наших реальных нужд", - говорит Арестович.

Ранее американский генерал сообщил, какое оружие получит Украина от НАТО и в каком объеме.

При этом "Страна" публиковала сравнение запросов Украины и предоставленного Западом оружия: более половины танков, менее шестой части РСЗО.

Война в Украине продолжается уже 112-й день. "Страна" следит за происходящим 15 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 111-го дня войны. В Северодонецке продолжались обстрелы "Азота", где остаются 540-560 человек. Целью ударов РФ стали западные регионы - над Хмельницкой и Львовской областями сбили ракеты. В Украине накануне встречи министров обороны государств НАТО "Рамштайн-3" резко участились призывы к Западу дать больше оружия.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала, почему украинские власти возмущены темпами поставок оружия Западом.