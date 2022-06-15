Министр обороны Украины Алексей Резников встретился с американским коллегой Ллойдом Остином в рамках саммита "Рамштайн-3".

Об этом Резников сообщил в Twitter.

"Был рад видеть большого друга Украины Ллойда Остина III. Наша четвертая двусторонняя встреча в этом году. Мы обсудили ситуацию с безопасностью и поставку оружия для Украины", - пишет украинский министр.

Отметим, что сегодня США могут объявить о военной помощи для Украины на миллиард долларов. Туда войдут ракеты Harpoon.

А глава Пентагона призвал не ослаблять поставки оружия Украине из-за "слишком высоких ставок".

Война в Украине продолжается уже 112-й день. "Страна" следит за происходящим 15 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 111-го дня войны. В Северодонецке продолжались обстрелы "Азота", где остаются 540-560 человек. Целью ударов РФ стали западные регионы - над Хмельницкой и Львовской областями сбили ракеты. В Украине накануне встречи министров обороны государств НАТО "Рамштайн-3" резко участились призывы к Западу дать больше оружия.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала, почему украинские власти возмущены темпами поставок оружия Западом.