Украина хочет получить по ленд-лизу американский сжиженный газ. Украинские топ-менеджеры из сферы энергетики обратились с таким предложениям к США.

Об этом пишет американский журнал Foreign Policy.

По данным журнала, топ-менеджеры из Украины просят, чтобы Вашингтон дал денег на закупку СПГ либо на Ближнем Востоке, либо поставил в Украину свой сжиженный газ.

Видимо, имеется в виду доставка такого газа в Европу, а оттуда через газопровод - в Украину.

Издание со ссылкой на "Нафтогаз" пишет, что Украине необходимо 8 миллиардов долларов для импорта 6 миллиардов кубометров газа до наступления зимы.

Напомним, ранее Reuters написало о том, что полное прекращение поставок газа из России будет наихудшим сценарием для Европы этой зимой.

Также сообщалось, что Кабмин запретил экспортировать украинский уголь, газ и мазут.

Война в Украине продолжается уже 112-й день. "Страна" следит за происходящим 15 июня в обновляемом материале.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала, почему украинские власти возмущены темпами поставок оружия Западом.