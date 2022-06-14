Полное прекращение поставок газа из России будет наихудшим сценарием для Европы этой зимой.

Такой вывод делается в аналитической статье Reuters "Европа запасается газом, но поиски замены России далеки от завершения".

По данным агентства, 40% потребностей Европейского Союза обеспечивала Россия.

В статье рассказывается о том, что Евросоюз пытается к ноябрю максимально заполнить свои хранилища, чтобы не оказаться заложником энергетического кризиса зимой. Но из-за высоких цен и слабого предложения на рынке это получается плохо.

При этом Москва уже сократила поставки газа в ряд государств, которые отклонили требование Кремля перейти на оплату в рублях.

"Полное прекращение поставок из России, несомненно, было бы наихудшим сценарием для Европы этой зимой, поскольку континент вряд ли сможет получить достаточные поставки от других производителей, чтобы компенсировать столь значительные перебои в поставках", - резюмирует издание, приводя комментарий Леона Избицки, европейского юриста по природному газу.

Ранее "Страна" сообщала, что Россия за первые 100 дней войны в Украине заработала на экспорте ископаемых видов топлива более 93 млрд евро.

Также мы писали, что Минфин США разрешил до 5 декабря операции с банками России по энергоносителям, несмотря на санкции.