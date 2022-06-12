В Чорткове после ракетного обстрела отключили газ
В городе Чортков Тернопольсокй области после сегодняшнего "прилёта" отключили газ.
Об этом сообщил губернатор Владимир Труш.
Ранее мы публиковали видео удара по Чорткову. О последствиях обстрелов и куда прилетели ракеты, пока не сообщалось.
Также напомним, 9 июня враг ударил ракетой по многоэтажке в Новограде-Волынском под Житомиром.
Война в Украине продолжается уже 108-й день. "Страна" следит за происходящим 11 июня в обновляемом материале.
Также мы подводили итоги 107-го дня войны. Генштаб сообщил, что противник пытается установить полный контроль над Северодонецком и заблокировать украинские подразделения. Вероятно, речь идет о промзоне предприятия "Азот". Был поток новостей по оружию для Украины - в разных аспектах этого вопроса. В западных СМИ продолжаются публикации о том, что поддержка Украины на Западе обрастает трещинами.
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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.