Российские военные обстреляли город Чортков в Тернопольской области.

Факт удара по городу подтвердил глава Тернопольской областной военной администрации Владимир Труш.

"Специалисты уже работают в Чортковском районе. Буду держать вас в курсе по ситуации в области", – говорится в сообщении.

Военный губернатор просит людей оставаться в укрытиях, не снимать и не комментировать в соцсетях последствия взрывов.

Также в соцсетях появилось видео последствий удара по городу.

Ранее мы писали, что 9 июня враг ударил ракетой по многоэтажке в Новограде-Волынском под Житомиром.

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