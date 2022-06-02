В Нацполиции назвали области, в которых больше всего пропавших без вести и неопознанных тел
9 030 заявлений о пропавших без вести подано в органы Нацполиции с начала войны в Украине 24 февраля. По части этих заявлений судьба пропавших была установлена, но 6 793 человека все еще находятся в розыске. Об этом сообщает в Нацполиции в ответе на запрос "Медиазоны".
В каких областях больше всего пропавших без вести:
- Донецкая - 1 660 человек
- Киевской - 584
- Харьковская - 581
- Полтавская 579
- Днепропетровская - 566
Также в Нацполиции сообщили о существовании 1 115 неопознанных тел.
В каких регионах находится больше всего неопознанных тел:
- Киев - 239
- Киевская область - 234
- Тернопольская область - 152
- Луганская область - 123
- Черниговская область - 85
Напомним, МВД открыли горячую линию для родственников украинских военных. Мы публиковали, по каким вопросам можно обратиться.
Война в Украине продолжается уже 99-й день. "Страна" следит за происходящим 2 июня в обновляемом материале.
Также мы подводили итоги 98-го дня войны. Противник захватил 70-80% территории Северодонецка. Продолжались бои за трассу Лисичанск-Бахмут. В Херсонской ОВА сообщили, что в регионе освобождены более 20 населенных пунктов со стороны Днепропетровской области, а контрнаступление ВСУ продолжается. Президент США Джо Байден официально объявил о новом пакете помощи Украине, куда вошли РСЗО HIMARS.
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