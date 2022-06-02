9 030 заявлений о пропавших без вести подано в органы Нацполиции с начала войны в Украине 24 февраля. По части этих заявлений судьба пропавших была установлена, но 6 793 человека все еще находятся в розыске. Об этом сообщает в Нацполиции в ответе на запрос "Медиазоны".

В каких областях больше всего пропавших без вести:

Донецкая - 1 660 человек

Киевской - 584

Харьковская - 581

Полтавская 579

Днепропетровская - 566

Также в Нацполиции сообщили о существовании 1 115 неопознанных тел.

В каких регионах находится больше всего неопознанных тел:

Киев - 239

Киевская область - 234

Тернопольская область - 152

Луганская область - 123

Черниговская область - 85

Напомним, МВД открыли горячую линию для родственников украинских военных. Мы публиковали, по каким вопросам можно обратиться.

Война в Украине продолжается уже 99-й день. "Страна" следит за происходящим 2 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 98-го дня войны. Противник захватил 70-80% территории Северодонецка. Продолжались бои за трассу Лисичанск-Бахмут. В Херсонской ОВА сообщили, что в регионе освобождены более 20 населенных пунктов со стороны Днепропетровской области, а контрнаступление ВСУ продолжается. Президент США Джо Байден официально объявил о новом пакете помощи Украине, куда вошли РСЗО HIMARS.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.