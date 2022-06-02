9 030 заявлений о пропавших без вести подано в органы Нацполиции с начала войны в Украине 24 февраля. По части этих заявлений судьба пропавших была установлена, но 6 793 человека все еще находятся в розыске. Об этом сообщает в Нацполиции в ответе на запрос "Медиазоны".  

В каких областях больше всего пропавших без вести:

  • Донецкая - 1 660 человек
  • Киевской - 584
  • Харьковская - 581
  • Полтавская 579
  • Днепропетровская - 566

Также в Нацполиции сообщили о существовании 1 115 неопознанных тел.

В каких регионах находится больше всего неопознанных тел:

  • Киев - 239
  • Киевская область - 234
  • Тернопольская область - 152
  • Луганская область - 123
  • Черниговская область - 85

Напомним, МВД открыли горячую линию для родственников украинских военных. Мы публиковали, по каким вопросам можно обратиться.

Война в Украине продолжается уже 99-й день. "Страна" следит за происходящим 2 июня в обновляемом материале

Также мы подводили итоги 98-го дня войны. Противник захватил 70-80% территории Северодонецка. Продолжались бои за трассу Лисичанск-Бахмут. В Херсонской ОВА сообщили, что в регионе освобождены более 20 населенных пунктов со стороны Днепропетровской области, а контрнаступление ВСУ продолжается. Президент США Джо Байден официально объявил о новом пакете помощи Украине, куда вошли РСЗО HIMARS. 

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева. 

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