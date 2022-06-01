Министерство внутренних дел Украины открыло специальную горячую линию, по которой могут обратиться родственники и близкие украинских военных.

Об этом сообщило МВД в Telegram.

Горячая линия МВД для обращений родных и близких пленных, пропавших без вести и погибших украинских защитников уже начала свою работу.

Для приема звонков одновременно будет работать десять телефонных линий.

"Каждый сможет оставить информацию о своих родных, получить психологическую помощь, а также разъяснение прав, которые имеют родные военнопленных, пропавших без вести и погибших", - отметили в СБУ.

Номер многоканального телефона: +38 089 420 18 66.

Скриншот: Telegram/МВС України

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