Правительство запретило экспортировать уголь украинского производства. Причина - агрессия РФ и военное положение. Как сообщается в документе, экспорт угля, мазута и газа украинской добычи подлежит лицензированию, но на него установлены нулевые квоты. Об этом говорится в постановлении №666, опубликованном на сайте правительства.

В частности, согласно постановлению, нулевые квоты установлены на:

топливо жидкое (мазут);

уголь каменный, антрацит;

брикеты, окатыши и аналогичные виды твердого топлива, полученные из каменного угля (кроме коксующегося угля);

газ природный украинского происхождения.

Ранее мы рассказывали, что некоторые украинские производители и сами не хотят отправлять ископаемое топливо на экспорт, пока проблема бензинового кризиса не решится в Украине. Топливные компании Закарпатья отказались поставлять импортируемое из Европы топливо в другие регионы, пока не будут обеспечены потребности региона.

Также "Страна" писала, что "Нафтогазу" поставлена задача стать национальным оператором на рынке нефтепродуктов. Это будет сделано, чтобы не допустить дальнейшего повышения цен на топливо.