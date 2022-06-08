Топливные компании Закарпатья отказались поставлять импортируемое из Европы топливо в другие регионы, пока не будут обеспечены потребности региона, заявил глава закарпатской ОГА (ОВА) Виктор Микита в своем Телеграм-канале.

Позже Микита удалил публикацию и объяснил, что транзит никто не блокирует, а речь идет о том, что местные компании не будут вывозить топливо за пределы региона, чтобы стабилизировать внутренние цены и снять дефицит.

"Закарпатские местные топливные компании отказались поставлять горючее в другие регионы, пока не будет обеспечена потребность нашей области. И это даже несмотря на сверхрентабельные предложения. Мы создали механизмы и условия, благодаря которым импорт нефтепродуктов из стран ЕС производится максимально быстро, без искусственных препятствий бюрократии и т.д.

Все поставщики работают в одной команде на единый топливный рынок области с одинаковыми условиями и занимают здесь сегодня 40%, что более чем в 10 раз превышает долю до начала активной фазы войны. Это главный показатель персональной ответственности каждого нашего предпринимателя за безопасность в топливно-энергетическом секторе Закарпатья", - говорится в изначальной публикации главы ОГА.

Однако позже Виктор Микита удалил данный пост из своего Телеграм-канале. Вместо этого глава ОГА объяснил свое заявление об отказе вывозить топливо за пределы области.

Многие восприняли этот как блокировку импорта бензина из ЕС, который идет в том числе через Закарпатье.

По словам Микиты, транзит никто не блокирует. Речь идет лишь о том, что местные компании не будут вывозить топливо за пределы региона, чтобы стабилизировать внутренние цены и снять дефицит.

"Закарпатские компании завозят для своих сетей АЗС всего 9 тысяч тонн, не входящих в объем транзита. Это вопрос местного бизнеса. Речь об отсутствии спекуляций и повышении цен, и это положительный аспект", - написал он.

Ранее мы писали, что "Нафтогазу" поставлена задача стать национальным оператором на рынке нефтепродуктов. Это будет сделано, чтобы не допустить дальнейшего повышения цен на топливо.

Кроме того, госрегулирование цен на бензин и дизтопливо, которое было остановлено 17 мая, планируют вернуть. Однако это сделают, когда исчезнет дефицит топлива. Сейчас нужно время для насыщения рынка, поскольку логистика испытывает значительные нагрузки.