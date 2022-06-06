Украина может полностью отказаться от импорта газа за счет развития собственной добычи и производства биогаза в течение 10 лет.

Об этом заявил генеральный директор ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон в Facebook.

"Украина имеет очень большой потенциал для производства биогаза – до 8 млрд куб. м биогаза в год. Это очень амбициозная цель на следующие 10 лет. Но 0,5 млрд куб. м3 биогаза через 2 года вполне реально", - пишет он.

Макогон привел в пример Данию, где уже 27% газа в сетях – биометан, и в последние 5-6 месяцев наблюдается стабильный рост.

Дания рассчитывает иметь 100% "зеленую" газовую систему в 2030-2035 годах.

Ранее в Минэнерго заявили о намерениях Украины снизить потребление газа до уровня собственной добычи.

Война в Украине продолжается уже 103-й день. "Страна" следит за происходящим 6 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 102-го дня войны. Утром ракетному обстрелу подвергся Киев, в "Укрзализныце" сообщили, что четыре ракеты ударили по Дарницкому вагоноремонтному заводу. Массированному обстрелу подверглась Николаевская область. Губернатор Луганской области Сергей Гайдай сообщил, что враг потерял примерно 20% территории Северодонецка. Также он рассказал, что Лисичанск частично заблокирован - трасса на Бахмут полностью простреливается россиянами.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.