Турция начала укладку первой трубы, по которой природный газ с месторождения Сакарья в Черном море будет доставляться на сушу.

Об этом сообщил в Twitter министр энергетики и природных ресурсов страны Фатих Донмез.

"Мы готовы? Остались считанные часы. Первая труба, по которой черноморский природный газ будет доставляться на сушу, спускается в море", - написал он в Twitter.

Кроме того, президент Турции Эрдоган также объявил о начале укладки газопровода на дне Черного моря у берегов Турции.

Турция рассчитывает уже в первом квартале 2023 года добыть из нового месторождения в Черном море 10 млн кубометров газа. Также добыча газа на месторождении в Черном море у берегов Турции достигнет своего пика к 2026 году, добавил Эрдоган.

В начале июня заместитель министра энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар заявил о готовности страны стать точкой транзита российского газа для поставок на европейские рынки.

Ранее мы писали, что в Евросоюзе разработали план отказа от газа из Российской Федерации.

Также "Страна" сообщала, что несмотря на падение объемов поставок газа из России в Европу, доходы от них в первые два месяца войны в Украине выросли вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.