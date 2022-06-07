Украина ведет переговоры с США по обеспечению отопительного сезона за счет американского газа.

Об этом рассказал глава "Нафтогаза" Юрий Витренко в эфире Bloomberg TV.

Витренко напомнил, что газовые контракты с Россией прекращены в 2015 году, но на европейском рынке, где Украина приобретает газ, также значительный объем топлива происходит из РФ.

"Поскольку мы выступаем за полное эмбарго на российский газ, то считаем, что СПГ из США является лучшей альтернативой", - сказал Витренко.

Украина готовится приобрести за рубежом газ на сумму до восьми миллиардов долларов.

Ранее мы писали, что Украина может полностью отказаться от импорта газа за счет развития собственной добычи и производства биогаза в течение 10 лет. Также "Страна" рассказывала, что Кабмин зафиксировал цену на газ для ТЭЦ. Она установлена на уровне 7400 гривен за тысячу кубометров.

Не только Украина отказывается от российского газа. В ЕС недавно заявили, что Европейский союз должен как можно скорее отказаться от импорта российского газа, для этого ЕС намерен увеличить закупки сжиженного газа в Соединенных Штатах и Катаре, а также нарастить мощности зеленой энергетики.