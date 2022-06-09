В Европе резко выросли цены на газ из-за аварии на американском заводе по производству сжиженного природного газа Freeport LNG на побережье Мексиканского залива в Техасе.

Об этом пишет Reuters.

Цены достигли отметки в $1050 за 1000 куб. м.

Freeport LNG обеспечивает около 20% переработки СПГ в США. Из-за пожара он закроется на три недели.

"Это будет означать одно: дефицит. Конкуренция за спотовый СПГ приведет к росту мировых цен на СПГ", - сказал директор по глобальному газу и СПГ в исследовательской компании Rapidan Energy Алекс Мантон.

Ранее стало известно, что Украина начала переговоры о закупке американского газа для обеспечения отопительного сезона.

Также был опубликован список европейских компаний, согласившихся платить за газ по схеме Путина.

Война в Украине продолжается уже 106-й день. "Страна" следит за происходящим 9 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 105-го дня войны. Генштаб сообщал, что ВСУ сдерживают штурмовые действия россиян в Северодонецке, а также Тошковке и Устиновке. Губернатор Гайдай заявил, что трасса Лисичанск-Бахмут хоть и не захвачена, но пользоваться ей невозможно, поскольку она полностью простреливается. В Анкаре на уровне МИД России и Турции начался очередной этап переговоров о разблокировке портов для вывоза украинского зерна.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.