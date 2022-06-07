Опубликован список европейских компаний, согласившихся платить за газ по схеме Путина
Крупнейшие газовые компании десяти стран Европы согласились платить за газ России по схеме, предложенной Владимиром Путиным.
Об этом говорится в аналитическом материале, подготовленном KSE Institute.
В отчете приводится список компаний, которые платят по новой схеме:
- MVM (Венгрия);
- VNG, RWE, Uniper (Германия);
- Engie (Франция);
- Eni (Италия);
- OMV (Австрия);
- CEZ (Чехия);
- SPP (Словакия);
- Geoplin (Словакия);
- DEPA Commerce, Mytilineos и Prometheus Gas (Греция);
- Великобритания разрешила заключать договоры с "Газпромбанком" до 31 мая.
Аналитики KSE Institute пишут, что многие компании продолжают платить "Газпрому", открывая счета в евро или долларах в "Газпромбанке". Платежные механизмы не полностью известны общественности, и непонятно, открывают ли компании счета в рублях, что, по словам комиссии ЕС, означало бы нарушение санкций.
Как писала "Страна", в апреле Европейская комиссия заявила, что компании ЕС смогут обойти требование России получать платежи за газ в рублях, не нарушая санкций.
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