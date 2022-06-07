Многие компании платят за газ де-факто в рублях. Фото: energyline.com.ua

Крупнейшие газовые компании десяти стран Европы согласились платить за газ России по схеме, предложенной Владимиром Путиным.

Об этом говорится в аналитическом материале, подготовленном KSE Institute.

В отчете приводится список компаний, которые платят по новой схеме:

  1. MVM (Венгрия);
  2. VNG, RWE, Uniper (Германия);
  3. Engie (Франция);
  4. Eni (Италия);
  5. OMV (Австрия);
  6. CEZ (Чехия);
  7. SPP (Словакия);
  8. Geoplin (Словакия);
  9. DEPA Commerce, Mytilineos и Prometheus Gas (Греция);
  10. Великобритания разрешила заключать договоры с "Газпромбанком" до 31 мая.

Аналитики KSE Institute пишут, что многие компании продолжают платить "Газпрому", открывая счета в евро или долларах в "Газпромбанке". Платежные механизмы не полностью известны общественности, и непонятно, открывают ли компании счета в рублях, что, по словам комиссии ЕС, означало бы нарушение санкций.

Как писала "Страна", в апреле Европейская комиссия заявила, что компании ЕС смогут обойти требование России получать платежи за газ в рублях, не нарушая санкций

Также мы подробно рассказывали, что происходит с транзитом "Газпромом" голубого топлива через Украину.

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