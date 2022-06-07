Крупнейшие газовые компании десяти стран Европы согласились платить за газ России по схеме, предложенной Владимиром Путиным.

Об этом говорится в аналитическом материале, подготовленном KSE Institute.

В отчете приводится список компаний, которые платят по новой схеме:

MVM (Венгрия); VNG, RWE, Uniper (Германия); Engie (Франция); Eni (Италия); OMV (Австрия); CEZ (Чехия); SPP (Словакия); Geoplin (Словакия); DEPA Commerce, Mytilineos и Prometheus Gas (Греция); Великобритания разрешила заключать договоры с "Газпромбанком" до 31 мая.

Аналитики KSE Institute пишут, что многие компании продолжают платить "Газпрому", открывая счета в евро или долларах в "Газпромбанке". Платежные механизмы не полностью известны общественности, и непонятно, открывают ли компании счета в рублях, что, по словам комиссии ЕС, означало бы нарушение санкций.

Как писала "Страна", в апреле Европейская комиссия заявила, что компании ЕС смогут обойти требование России получать платежи за газ в рублях, не нарушая санкций.

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