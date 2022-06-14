США намерены передавать Украине разведывательную информацию для нанесения ударов при помощи реактивных систем залпового огня, поставляемых Западом.

Об этом сообщил заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол на конференции вашингтонского "Центра за новую американскую безопасность".

Он подчеркнул, что при использовании данной военной техники нет необходимости массово расходовать боекомплект, поскольку речь идет о высокоточных боеприпасах большой мощности, применение которых сопоставимо с последствиями ударов с самолетов.

"И мы предоставим украинцам то, что им необходимо, для нанесения ударов по целям на украинской территории, которые они будут выбирать", - добавил замминистра.

Кол напомнил, что США объявили в конце мая о выделении Украине первых четырех комплексов РСЗО, смонтированных на колесном шасси, HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems).

"Мы действительно предоставили первоначальный транш систем HIMARS, украинцы завершают подготовку прямо сейчас. Мы ожидаем, что эти системы вскоре окажутся в бою. Мы привержены продолжению поставок этой боевой техники. И знаю, что союзники и партнеры - тоже", - отметил он.

На вопрос о том, являются ли эти поставки только началом, он ответил утвердительно.

"Это совершенно верно. Мы это сказали, когда объявили о последнем президентском пакете помощи", - заявил Кол.

Война в Украине продолжается уже 111-й день. "Страна" следит за происходящим 14 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 110-го дня войны. Губернатор Луганщины Гайдай заявил, что уже 70% Северодонецка контролируется врагом. Россияне продолжали контрнаступательные действия на севере Харьковской области. По Прилукам в Черниговской области впервые был нанесен ракетный удар. Глава европейской дипломатии Боррель, призывавший ранее к победе над РФ военным путем, согласился с Макроном, что "нельзя унижать Россию".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала, почему украинские власти возмущены темпами поставок оружия Западом.