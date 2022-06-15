Крымский мост будет целью номер один для Украины после получения обещанного Западом оружия.

Об этом заявил генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко в интервью "Радио Свобода".

У военного спросили, будет ли Керченский мост одной из целей после того, как украинские военные получат обещанное оружие.

"Да, это сто процентов. Это не секрет ни для их военных, ни для наших военных. Ни для их гражданских, ни для наших гражданских. Это будет цель номер один для поражения. Это мы как основную кишку подтягивания резервов просто должны обрезать. Как только обрежется эта кишка, начнется паника. И поверьте: те, кто бегал в Симферополе и Крыму с российскими флагами, они быстро получат украинские и будут бегать с украинскими. Ну, потому что, к сожалению, население там такое", - ответил Марченко.

Ранее советник главы МВД Виктор Андрусив заявлял, что судьба Крымского моста уже решена. По его словам, он обязательно будет разрушен - это только вопрос времени.

А в конце апреля секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, что украинские военные нанесут удар по Крымскому мосту, как только у них появится такая возможность.