Чтобы повредить Крымский мост и прекратить его функционирование как железнодорожной артерии необходимо будет бить по нему ракетами месяц.

Такое мнение выразил военный эксперт Олег Жданов в интервью Дмитрию Гордону.

"Думаю, это обязательно надо сделать. Я понимаю, что ракетами мы будем месяц его долбить до разрушения... Но повредить его и прекратить его функционал как моста – главное", – сказал Жданов.

"Может быть, даже дорожный мост не трогать, а ударить по транспортным развязкам – въезду и выезду с моста – и контролировать их огневым режимом. А вот железнодорожное полотно надо повредить именно на мосту, потому что на мосту будут затруднены ремонтно-восстановительные работы", - рассуждает эксперт.

Ранее советник главы МВД Виктор Андрусив заявил, что судьба Крымского моста уже решена. Он обязательно будет разрушен - это только вопрос времени.

В интернете даже появился сайт, который обещал падение Крымского моста 9 мая и вел обратный отсчет до этой даты.

Напомним, война в Украине продолжается уже 108-й день. "Страна" следит за происходящим 11 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 107-го дня войны. Генштаб сообщил, что противник пытается установить полный контроль над Северодонецком и заблокировать украинские подразделения. Вероятно, речь идет о промзоне предприятия "Азот". Был поток новостей по оружию для Украины - в разных аспектах этого вопроса. В западных СМИ продолжаются публикации о том, что поддержка Украины на Западе обрастает трещинами.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.