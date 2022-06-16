Постпред США при НАТО Джулианн Смит заявила о сложностях с поставкой Украине вооружений. По ее словам, Киев ежедневно посылает Западу запросы о поставках вооружения и они часто меняются. При этом собственные запасы некоторых стран исчерпываются. В связи с этим обеспечить Украину всем необходимым оружием затруднительно.

Об этом она сказала в ходе конференции вашингтонского Центра за новую американскую безопасность.

"Это постоянно развивающийся процесс, в нем много составляющих. В первую очередь нам нужно обращаться к постоянно меняющемуся списку запросов, поступающих от Киева почти на ежедневной основе. Мы получаем поток запросов, пытаемся вместе с союзниками определить, кто из них может отреагировать, кто готов что предоставить. Это затруднительно и сложно, потому что, опять же, запросы быстро меняются", - заявила Смит.

По ее словам, сейчас западные союзники рассматривают вопрос о предоставлении Украине бронемашин. При этом, как рассказала постпред США при НАТО, несколько стран "постепенно стали выражать озабоченность" в связи с тем, что их запасы вооружений исчерпываются. "Некоторые страны отдали все, что у них было", - сказала она.

Поэтому некоторые страны, по ее словам, решают переключиться на оказание финансовой помощи.

Напомним, ранее Подоляк опубликовал список вооружений, который нужен Украине от Запада, чтобы закончить войну.

Также в инфографике мы приводили сравнение запросов Украины и предоставленного Западом оружия.

Вместе с тем, газета NYT назвала причины медленных поставок оружия Киеву.