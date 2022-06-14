Во Франции на фоне триумфа левых в первом туре парламентских выборов президент Эммануэль Макрон рискует потерять полноту власти, что может повлиять и на Украину.

Блок Макрона "Вместе" и блок "Новый народный экологический и социальный союз" Жана-Люка Меланшона, которого еще называют "крайне левый смутьян", идут после первого тура выборов ноздря в ноздрю - 25,7% против 25,6% голосов.

Третье место - у партии Марин Ле Пен "Национальное объединение" с 18,7%.

В назначенном на 19 июня втором туре, по прогнозам, расклады могут несколько поменяться.

Но уже очевидно, что партия Макрона выглядит намного слабее, чем на предыдущих выборах пять лет назад.

Тогда она доминировала в первом туре и получила подавляющее большинство мест, что позволило ей сформировать правительство (Кабмин во Франции формирует парламент, он же назначает и премьер-министра).

Разбирались, почему французские левые набрали популярность и какая у них позиция по Украине.

Кто такой Меланшон и почему он набирает голоса

Политическая система Франции во времена Пятой республики традиционно строилась на противостоянии двух политсил, которые сменяли друг друга у власти - правоцентристов (их представителями были, например, Жак Ширак и Николя Саркози) и левоцентристов-социалистов (социалистом был, например, Франсуа Олланд).

По "бокам" у этой конструкции находились "крайние" партии: слева - коммунисты, справа - "Национальный фронт", основанный Жан-Мари Ле Пеном, а ныне возглавляемый его дочерью Марин Ле Пен (сейчас партия называется "Национальное объединение").

После распада СССР коммунисты постепенно потеряли свои позиции, а крайне правые, наоборот, их укрепили на фоне проблем с миграцией. Плюс к этому появился "центрист" Макрон, который "откусил" электорат у обоих главных центристских партий, фактически обрушив их политические позиции.

Что касается "крайне левого" фланга, то после 1991 года он пребывал в кризисе, но буквально в последних 6-7 лет у него начался ренессанс. Связан он был как с объективными причинами (затяжным экономическим кризисом, ростом цен, обострившим социальные противоречия, что вылилось в массовое движение "желтых жилетов"), так и с личностным фактором - появлением на этом фланге яркой фигуры Жана-Люка Меланшона.

Он начинал свою путь в политику как троцкист, затем перешел в Социалистическую партию, где стал одним из лидеров ее лево-радикального крыла. Партию он покинул в "нулевых" годах, обвинив вождей социалистов в "либеральном уклоне" и в предательстве левых идей. После чего начал "сольную" карьеру. Причем довольно успешную.

Уже на президентских выборах в 2017 году он набрал почти 20% голосов, а на выборах в 2022 году был близок к тому, чтоб попасть во второй тур. Он занял третье место с почти 22% голосов, а его сторонники устроили акции протеста во Франции, заявляя, что не хотят выбирать во втором туре между Макроном и Ле Пен.

Теперь же, как видим, на выборах его левое объединение "Новый народный экологический и социальный союз" (Nupes) идет почти вровень с партией Макрона.

Эксперты называют несколько причин рывка левых.

По мнению Wall Street Journal, Макрон оттолкнул избирателей левых взглядов "креном вправо в вопросах безопасности".

"Осенью 2018 года, когда началось движение "желтых жилетов", Макрон столкнулся с кризисом во Франции, который также стал личным политическим провалом. Прийдя к власти, он олицетворял ожесточенную оппозицию популизму, но в результате оказался президентом, на чьих глазах популизм во Франции рос. Сейчас страна разделена на сторонников ультраправых, радикальных левых, центристов и тех, кто ни за тех, ни за других, ни за третьих. Раскол подогрел кризис - крах покупательной способности, инфляция, энергетические проблемы и война в Украине. В то же время партия Меланшона известна неприятием "элит" и "системы", евроскептицизмом с оттенком сомнительной снисходительности по отношению к Путину", - сказала нам французская журналистка Марион Ван Рентергем.

"Существует глубокое социальное недовольство глобальным всплеском инфляции, вызванным десятилетиями государственной помощи сверхбогатым, пандемией COVID-19 и войной в Украине. Меланшон пообещал заморозить цены на природный газ и снизить пенсионный возраст до 60 лет. Часть общества возмущена низкой заработной платой и жесткой экономией. В результате Макрон может потерять большинство в парламенте. В обществе неоднозначное отношение к нему за то, что он позиционирует себя как "президент богатых", хочет сократить социальные расходы на 80 миллиардов евро и шлет оружие Украине", - говорит "Стране" французский политолог Алекс Лантиер.

Еще один фактор - слабая, по мнению некоторых, предвыборная кампания Макрона перед парламентскими выборами.

"В то время как Меланшон доминировал в заголовках газет, президент Франции практически не проводил предвыборную кампанию, а правящая коалиция стремилась представить Меланшона и его союз как угрозу экономической стабильности страны и международному авторитету", - говорит "Стране" французский журналист Клеа Колкатт.

Сам же Меланшон провел весьма эффективную кампанию, представляя выборы в парламент как "третий тур" президентских выборов и возможность для левых избирателей взять реванш.

"Конкретный лозунг Nupes "Меланшон премьер-министр" стал одной из движущих сил голосования за левых кандидатов. Такая персонализация выборов была воспринята многими избирателями как возможность выиграть "третий тур" президентских выборов и "навязать сожительство" Макрону", - пишет Le Monde.

А самому Меланшону, который выступает против НАТО и пообещал не подчиняться правилам ЕС, некоторые уже прочат пост премьер-министра.

Впрочем, это еще не факт.

Прогнозы на второй тур

Избирательная система Франции очень сложная.

Выборы в парламент проходят в два тура по мажоритарной системе. Для победы в первом туре кандидату нужно получить более 50% проголосовавших и не менее 25% голосов зарегистрированных на округе избирателей. Если этого никто из кандидатов не добился, проводится второй тур, в котором принимают участие политики, набравшие не менее 12,5%. Победа достается тому, кто набрал наибольшее количество голосов.

Подобная система специально была создана для того, чтобы давать преимущество центристским кандидатам и отсекать крайние силы.

Поэтому надежда Макрона на то, что именно так система сработает и в этот раз.

То есть, на округах, где кандидатам от партии Макрона во втором туре будут противостоять кандидаты от политсилы Меланшона, правые избиратели Ле Пен проголосуют за людей президента. А на округах, где "макроновцам" противостоят кандидаты от "Национального фронта", левые избиратели Меланшона проголосуют за президентскую партию.

По данным Figaro, представители макроновской коалиции уже обращаются к избирателям правых сил в надежде создать общий фронт против Меланшона.

Впрочем, учитывая значительный успех левых в первом туре, а также довольно низкий рейтинг самого Макрона (который победил на президентских выборах, в основном, лишь за счет одиозности в глазах многих избирателей Ле Пен), исход второго тура выборов может быт не столь благополучным для действующего президента.

И большинство в новом парламенте он сможет и не собрать.

Какая позиция левых по Украине

По Украине у левых и Меланшона противоречивая позиция, граничащая со "зрадой".

Традиционно он хорошо относился к России. Во время своего визита в Москву в 2018 году даже участвовал в марше "Бессмертного полка". А в последующие годы призывал прекратить "антироссийскую и пронатовскую истерию во имя мира в Европе".

Впрочем, после начала вторжения России в Украину Меланшон, как и многие другие французские политики, ранее дружественно относившиеся к РФ, откорректировал свою позицию.

"Все политические силы во Франции - за Украину и против России. Все называют Россию агрессором и оккупантом и выступают за продолжение санкций и поставку вооружений Украины", - говорит нам французский политолог Омар Арфуш.

В то же время Меланшон - против поставки тяжелых вооружений в Украину, "чтобы не стать соучастником украинского конфликта", как и против быстрого принятия Украины в ЕС.

"Это хорошо, конечно, что они требуют, но, простите, это нельзя решить только эмоциями. В нынешних условиях это не стало бы чем-то хорошим. Вступление в ЕС подразумевает, если я правильно понял, обеспечение защиты, но в жизни есть и другие вещи. Сегодня минимальная зарплата в Украине составляет 130 евро. Я не поддерживаю мысль о том, чтобы на наш общий рынок со свободным передвижением пришли люди, которые получают по 130 евро в месяц", – заявил Меланшон в эфире телеканала BFM.

По его словам, наплыв дешевой рабочей силы в пространство с открытыми границами может повлечь за собой угрозу экономической безопасности стран Евросоюза. По его словам, Украина сначала должна прийти к "социальной гармонии" и улучшить свою экономическую обстановку.



"Поэтому такие вопросы не решаются в столь упрощенном порядке. Мы должны подумать и о том, как защитить самих себя и как разобраться с социальным неравенством в Европе", – заявил Меланшон.

Резко отреагировал Меланшон и на заявление главы МИДа Украины Кулебы, о том, что позиция Макрона, призывающего "не унижать Россию", "унижает" Париж.

"Я думаю, что Украина не должна так с нами разговаривать. Потому что Франция вооружает, Франция присутствует, Франция поддерживает украинский народ", - заявил Жан-Люк Меланшон.

Усиление левых во французском парламенте, считают эксперты, может повлиять на поддержку Украины.

"Микрону придется считаться с позицией левых, которые против вооружения Украины и скорого вступления страны в ЕС", - говорит "Стране" политолог Доминик Рейни.