Франция разместит на румынской военной базе "Капу Мидия" (в уезде Констанца) отряд ПВО. Это произойдет в рамках создания в Румынии боевой группы передового присутствия НАТО.

Об этом сообщило 19 мая в Фейсбуке Министерство национальной обороны Румынии.

Боевая группа формируется начиная с мая путем преобразования союзных многонациональных элементов в Силы реагирования НАТО, дислоцированные в Румынии.

Формирование боевых групп в Болгарии, Румынии, Словакии и Венгрии является частью более широкого круга мер, принятых НАТО для укрепления среднесрочной и долгосрочной позиции сдерживания и обороны после военного конфликта, развязанного Российской Федерацией в Украине.

"По предложению Франции дислоцированный в Румынии французский батальон, который считается авангардом Сил быстрого реагирования НАТО, разместит основные силы в Национальном объединенном учебном центре в Чинку, где будет выполнять миссии и учебные мероприятия вместе со структурами румынской армии. В то же время Франция развернет отряд противовоздушной обороны в Национальном учебном центре противовоздушной обороны "Капу Мидия", - сказано в посте.

Ожидается, что это приведет к увеличению военного сотрудничества Румынии с Францией и к повышению безопасности евроатлантического региона на восточном фланге.

Посольство Франции в Бухаресте уточнило, что на базе "Капу Мидия" будет развернут комплекс ПВО средней дальности Mamba, обслуживаемый сотней военных.

О том, что Североатлантический Альянс создал новую боевую группу в Румынии, "Страна" сообщала в начале мая.

Также мы писали, что президент Молдовы Майя Санду опровергла информацию о переброске в страну румынских военных.