Президент Румынии Клаус Йоханнис прибыл в Киев в четверг, 16 июня. Об этом пишет Bild.

До украинской столицы он доехал самостоятельно, в общий поезд из Жешува, на котором в Украину ехали Макрон, Шольц и Драги, его не взяли. Хотя накануне Макрон гостил в Румынии.

"В поезде (где ехали Макрон, Драги и Шольц - Ред.) для него уже не было места. Йоханнис самостоятельно доехал из Бухареста в Киев", - пишет газета.

Взять с собой румынского президента "в знак европейского единства" предложил Макрон, у которого с Йоханнисом "тесные связи".

Напомним, Шольц, Макрон и Драги прибыли на вокзал в Киеве. По данным советника министра внутренних дел Виктора Андрусива, они везут Украине кандидатство в ЕС и просьбу возобновить переговоры с РФ.

Война в Украине продолжается уже 113-й день. "Страна" следит за происходящим 16 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 112-го дня войны. В Луганской области россияне активно бомбили Лисичанск и наступали по всем направлениям. В Северодонецке продолжались бои в районе "Азота". Издание The Telegraph сообщило, что двое американцев, воевавших за Украину, были взяты в плен во время боев с российскими войсками. В США объявили о новом пакете военной помощи Украине на миллиард.

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