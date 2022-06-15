Канада и Дания после многолетних споров прекратили "войну виски", подписав договор об урегулировании территориального спора вокруг арктического острова Ганса (площадью всего 1,3 кв км). Главы МИД обменялись бутылками с алкоголем.

Об этом у себя в Twitter рассказал министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод.

"Сегодня действительно исторический день. Мы обсуждали суверенитет Тартупалука (еще одно название острова - Ред.) более 50 лет. После активизации переговоров в последние несколько лет мы достигли решения", - прокомментировал датский дипломат.

Раньше представители двух стран поочередно приплывали на остров, ставили свои флаги и оставляли бутылки с канадским виски или датским шнапсом - отсюда название "война виски".

Вопрос решили, разделив остров пополам. По условиям соглашения, каждая страна получит половину острова, а граница пройдет по расщелине в середине. Соответственно Канада и Дания формально установят самую длинную морскую границу в мире: ее протяженность составит 3882 км.

И США станут не единственной страной, с которой у Канады будет сухопутная граница.

Давнюю традицию применили и сейчас, когда баталии за остров подошли к концу. Главы МИД просто обменялись бутылками с алкоголем в знак примирения и согласия.

Война "виски и шнапса" завершилась мирным договором. Фото: twitter.com/JeppeKofod

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Напомним, после массового расстрела в США премьер Канады объявил о запрете личного огнестрельного оружия в стране.

Тем временем война в Украине продолжается уже 112-й день. "Страна" следит за происходящим 15 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 111-го дня войны. В Северодонецке продолжались обстрелы "Азота", где остаются 540-560 человек. Целью ударов РФ стали западные регионы - над Хмельницкой и Львовской областями сбили ракеты. В Украине накануне встречи министров обороны государств НАТО "Рамштайн-3" резко участились призывы к Западу дать больше оружия.

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