Дания и Канада подписали договор об урегулировании территориального спора о принадлежности острова Ганса, который не удавалось разрешить с 1973 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство иностранных дел Дании.

"Остров Ганса в проливе Кеннеди будет разделен между канадской территорией Нунавут и Гренландией, которая является автономной территорией в составе Дании", - говорится в заявлении МИД.

Согласно условиям соглашения, каждая из стран получит примерно половину острова, а граница пройдет по расщелине в его середине. Официальное соглашение о границе будет подписано после его одобрения парламентами двух государств. Когда документ вступит в силу, Канада и Дания формально установят самую длинную морскую границу в мире: ее протяженность составит 3882 км.

Отмечается, что на протяжении спора страны не только не создавали конфликтных ситуаций, но и проявляли чувство юмора. Так, датские военные во время визитов на остров оставляли там бутылку датского аквавита, а канадские - бутылку канадского виски и табличку с надписью "Добро пожаловать в Канаду".

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